Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

По данным Пенсионного фонда России, чаще всего российские семьи вкладывают свой материнский капитал в покупку жилья. Так, в 2018 году ПФР принял 926,1 тыс. заявлений о распоряжении материнским капиталом на общую сумму 302,3 млрд рублей, при этом 77% заявлений были именно на улучшение жилищных условий семьи — 714,3 тыс.

22 декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон о возможности направлять средства материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашение военной ипотеки. Законодательство с марта 2019 года не позволяло направлять эти деньги на приобретение или строительство жилья по ипотечным договорам с "иными" некредитными организациями, которые не подконтрольны Банку России и другим государственным органам, под этот запрет тогда попала и военная ипотека. Действие закона предлагается распространить на договоры, заключенные с 18 марта 2019 года.

На что еще, кроме покупки квартиры и ипотеки, можно потратить материнский капитал, рассказываем в семи карточках.