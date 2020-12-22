Путин подписал закон о воинских званиях для педагогов военных учебных центров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении воинских званий преподавателям военных учебных центров, проходящим службу не на воинских должностях. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее Совфед отклонил принятый Госдумой закон, после чего документ был доработан с учетом замечаний. Как пояснял первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, "на заключительном этапе работы над законом произошла ошибка, из него была исключена норма о необходимости наличия у военного преподавателя ученой степени или научного звания".

Согласно тексту, военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при вузе без приостановления несения военной службы, очередное воинское звание присваивается в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, "если он замещает должность, для которой штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному военнослужащему".

Глава профильного комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявлял, что ранее воинское звание за особые личные заслуги могло быть присвоено только военнослужащему, занимающему именно воинскую должность педагогического работника. Военнослужащие, являющиеся педагогическими работниками и проходящие военную службу не на воинской должности, такой возможности не имели. Закон устанавливает для этой категории военнослужащих равные возможности в присвоении воинского звания независимо от того, является ли их должность воинской или нет.