Путин подписал закон, разрешающий местным властям создавать пожарные команды

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий муниципалитетам создавать свои пожарные команды. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В первую очередь разрешается и дается возможность создавать муниципальные пожарные команды, потому что раньше этого не было", - изложил ранее суть закона статс-секретарь - замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

Также теперь разрешается направлять деньги из бюджета муниципалитетов на создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов для защиты от природных пожаров, в то время как ранее подобные расходы считались нецелевыми.