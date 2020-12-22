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Путин подписал закон, разрешающий местным властям создавать пожарные команды

Также разрешается направлять деньги из бюджета муниципалитетов на создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов для защиты от природных пожаров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий муниципалитетам создавать свои пожарные команды. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В первую очередь разрешается и дается возможность создавать муниципальные пожарные команды, потому что раньше этого не было", - изложил ранее суть закона статс-секретарь - замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

Также теперь разрешается направлять деньги из бюджета муниципалитетов на создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов для защиты от природных пожаров, в то время как ранее подобные расходы считались нецелевыми.

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