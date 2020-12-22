Врачи в Пензе вылечили пациента со стопроцентным поражением легких из-за коронавируса

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Пензенские врачи вылечили мужчину, у которого из-за коронавируса и пневмонии было поражено 100% легких. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Минздрава Пензенской области.
"Коронавирус, тяжелая пневмония и 100% поражение легких - в таком состоянии житель Пензы поступил в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. В больнице на стационарном лечении пациент находился 1,5 месяца и несколько дней в реанимации. Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека", - отмечается в сообщении.
Пациенту провели комплексное лечение с использованием антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, антибактериальных и противовирусных средств. Мужчина находился на кислородной поддержке на ИВЛ. После выздоровления он должен пройти длительную реабилитацию.
"Я очень благодарен врачам, всем медсестрам и медбратьям, санитарам - они меня спасли. Вы бы видели, как им самим тяжело работать. Пожалуйста, берегите себя, относитесь серьезно к тому, что нам говорят врачи о масках, дистанции и изоляции. Пережить такое, что пережил я, не пожелаю никому", - приводят в сообщении слова пациента.
В Пензенской области, по данным на 22 декабря, подтверждено 24 253 случая заражения коронавирусной инфекцией, 19 860 человек выздоровели, 296 пациентов умерли.