Врачи в Пензе вылечили пациента со стопроцентным поражением легких из-за коронавируса

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Пензенские врачи вылечили мужчину, у которого из-за коронавируса и пневмонии было поражено 100% легких. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Минздрава Пензенской области.

"Коронавирус, тяжелая пневмония и 100% поражение легких - в таком состоянии житель Пензы поступил в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. В больнице на стационарном лечении пациент находился 1,5 месяца и несколько дней в реанимации. Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека", - отмечается в сообщении.