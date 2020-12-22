Лесничество в Ленобласти прекратило продажу елок петербуржцам из-за ажиотажного спроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Всеволожское лесничество Ленинградской области, ближайшее к Петербургу, прекратило продажу елей жителям города из-за большого спроса - только 20 декабря в нем было куплено около 500 новогодних елей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В связи с ажиотажным спросом на оказание услуги по оформлению договора купли-продажи на новогодние ели во Всеволожском лесничестве с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм, связанных с COVID-19, распоряжением Комитета по природным ресурсам Ленинградской области отпуск новогодних елей для жителей Санкт-Петербурга из Всеволожского лесничества остановлен с 22 декабря 2020. Дополнительно сообщаем, что, по данным Управления лесами Ленинградской области, только за <…> 20 декабря во Всеволожском лесничестве выписано около 500 договоров купли-продажи новогодних елей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о прекращении продажи елок в лесничестве принято также в связи с большим наплывом желающих их приобрести и невозможностью в связи с этим соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики коронавируса.

Всего с 1 декабря было заключено 2 тыс. договоров на покупку елей. Из-за остановки продаж во Всеволожском лесничестве петербуржцы без новогодних елок не останутся: приобрести ели можно в Бокситогорском, Гатчинском и 16 других лесничествах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал во вторник на пресс-конференции, что спрос на елки в этом году действительно высокий. Он отметил, что во Всеволожском лесничестве никогда раньше не продавалось столько елок, и такие большие объемы пришлось перераспределить по разным лесничествам.