В СФ предлагают обучать школьников цифровой грамотности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова предлагает проводить уроки цифровой грамотности для школьников в рамках занятий по информатике. Так дети получат представление о правилах поведения в интернете, в том числе о бережном обращении со своими персональными данными. Сенатор рассказала ТАСС, что планирует направить соответствующие рекомендации в Министерство просвещения РФ.

"Надо обязательно учить цифровой грамотности разные группы населения. Если это школьники, то надо проводить уроки цифровой гигиены. И это должны быть не просто акции в школах, это надо вводить в учебные программы", - сказала Рукавишникова по итогам состоявшегося во вторник в СФ семинара-совещания, посвященного вопросам противодействия угрозам в цифровой среде.

Она отметила, что школьники изучают информатику уже в начальных классах. "Предлагается вводить часы для изучения вопросов о бережном обращении со своими персональными данными, о том, как защитить себя в сети интернет, какую информацию там размещать не следует и т. д.", - сказала сенатор. По ее мнению, необходимо проводить соответствующие занятия и для студентов. "Любая профессия сегодня требует владения знаниями и навыками безопасной работы в цифровой среде", - убеждена первый зампред комитета СФ.

Она подчеркнула, что люди, оставляя свои персональные данные на том или ином сайте, зачастую не знают, что делать, чтобы отозвать разрешение на их использование, и самое безобидное, что может произойти в этом случае - на телефон человеку начинает приходить спам. Парламентарий считает, что нужно разъяснять россиянам, как действовать, чтобы у каждого в голове отложился порядок действий в такой ситуации. "Чтобы все понимали, что нужно обратиться к владельцу сайта с просьбой прекратить использование персональных данных. Если меры не предпринимаются, то обращаться в Роскомнадзор. На нашем мероприятии сегодня выступал представитель этого ведомства, и он привел печальную статистику, что по всей России за 10 месяцев 2020 года составлено всего 98 протоколов на общую сумму 427 тыс. рублей в связи с нарушениями при использовании персональных данных. 712 ресурсов за этот же период внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - рассказала Рукавишникова.

По словам сенатора, российское законодательство уже идет по пути установления четких и понятных правил в этой сфере. В Государственной думе 22 декабря прошел второе чтение законопроект, устанавливающий порядок и условия обработки общедоступных персональных данных, а также право субъекта персональных данных требовать их удаления из общедоступных источников.