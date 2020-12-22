AP прогнозирует в 2020 году самую высокую смертность за всю историю США

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Число людей, умерших в США в этом году от различных причин, включая последствия вызываемого новым коронавирусом заболевания, превысит 3 млн и достигнет самого высокого показателя в истории страны. С таким прогнозом выступило во вторник информационное агентство Associated Press.

По его выкладкам, в этом году в США количество умерших превысит 3,2 млн человек. Это почти на 400 тыс. человек (около 15%) больше, чем в 2019 году. Прирост данного показателя, если прогноз сбудется, станет самым крупным в стране с 1918 года. В США в 1918 году главным образом из-за Первой мировой войны умерло на 46% больше людей, чем в 2017 году.

Как сообщала в начале декабря телекомпания NBC, в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах умерли 292 098 человек. Сведения Министерства по делам ветеранов указывают на то, что США во Второй мировой потеряли убитыми 291 557 военнослужащих. Еще 113 842 американца погибли не в бою.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 18,08 млн случаев заражения коронавирусом, 320 551 человек умер. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.