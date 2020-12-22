Строительство самой крупной школы на юге России начнется в 2021 году в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство школы на 1 650 мест в Ростове-на-Дону начнется в 2021 году, эта школа станет самой крупной на юге России, сообщил на своей странице в Instagram глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"В 2021 году в микрорайоне "ЮФУ" начнется строительство самой большой школы на юге России на 1 650 мест. Стоимость проекта 1,6 млрд. рублей. Это будет самое современное учреждение образования в нашем городе", - говорится в сообщении.

Финансирование проекта предусмотрено бюджетом Ростова-на-Дону на 2021-2023 годы, накануне утвержденным гордумой. По словам Логвиненко, основным направлением расходов в городе останется социальное направление. "В Суворовском микрорайоне, как мы и обещали жителям, появятся три модульных здания на территории детских садов. На их приобретение и установку выделено более 195 млн рублей. Разместим здесь и подстанцию скорой медицинской помощи. На эти цели в бюджете заложен 61 млн рублей", - уточнил глава администрации.

Логвиненко добавил, что областное правительство выделило Ростову-на-Дону 900 млн рублей дополнительно на сферу здравоохранения. "Будут отремонтированы детская и взрослая поликлиники горбольницы №1. Также приведем в порядок поликлинику №16 - самую большую поликлинику города <...>. На оснащение медучреждений первого звена заложено 555 млн рублей. Мы завершим ремонт поликлиники №45 и приступим к ремонтным работам в поликлинике №20. Продолжим работы по возведению обсервационного корпуса роддома №5. Это 854 млн рублей, 52 млн направим на приобретение 16 автомобилей скорой помощи", - сказал он.

Также Логвиненко сообщил, что в новом бюджете предусмотрен капитальный ремонт десяти детских площадок и устройство трех физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, в городе будет благоустроен парк 70-летия Победы.