Власти Петербурга выделят 1,86 млрд рублей на доплаты медикам за работу с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделят из резервного фонда правительства города 1,86 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства 1,86 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера медикам, оказывающим помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. За одну смену медработники будут дополнительно получать от 107 до 2 431 рублей, в зависимости от должности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что выплаты установлены за ноябрь и декабрь 2020 года. Они предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, сотрудникам скорой помощи и прочему персоналу. Всего выплаты получат более 37 тыс. медработников.

По последним данным, в Петербурге выявили 208 325 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 120 901 человек, умерли 6 999. За последние сутки в городе выявили 3 760 случаев заражения.