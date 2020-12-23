Сроки очистки заповедников на Таймыре от брошенных бочек с ГСМ будут опротестованы

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. "Заповедники Таймыра" опротестуют установленные судом сроки очистки заповедной территории на севере Красноярского края от бочек с остатками горюче-смазочных материалов, сообщила в среду пресс-служба "Объединенной дирекции заповедников Таймыра".

Ранее прокуратура направила в суд иск к Минприроды России и ФГБУ "Объединенная дирекция заповедников Таймыра" о ликвидации с территорий государственных заповедников "Большой Арктический" и "Путоранский" находящихся на них отходов. Судом было установлено, что с плато Путорана отходы должны быть вывезены за один год и за два года - с отдаленных территорий в Арктике.

"Указанные сроки для выполнения работ объективно не реальны, и они будут опротестованы в порядке апелляции", - говорится в сообщении.

Ранее в районе озера Аян на территории Путоранского заповедника специалисты выявили свалку бочек с отходами нефтепродуктов, относящимися к третьему и четвертому классам опасности. Емкости остались там после работ геологических партий еще до создания заповедника в 1988 году. Бочкам, по предварительным подсчетам, уже более 30 лет, и, по словам специалистов "Заповедников Таймыра", они дадут течь в результате многолетней коррозии. Летом 2019 года работники заповедника вместе с волонтерами собрали более 400 пустых бочек на озерах и сконцентрировали их на двух площадках, приготовив для дальнейшего вывоза, а бочки с остатками ГСМ закрепили на местах нахождения во избежание пролива.

В июне 2020 года директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин сообщил ТАСС, что вывозом бочек с ГСМ должна заниматься лицензированная компания, специалисты заповедника и волонтеры по закону не имеют права на работу с таким классом отходов. По примерным подсчетам, вывоз отходов только с плато Путорана потребует не менее 25 млн рублей.

"Заповедники Таймыра" - крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 года путем объединения трех северных заповедников Сибири - "Путоранского", "Большого Арктического" и "Таймырского". Ее площадь составляет почти 12 млн га.