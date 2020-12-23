В районе месторождения золота в Хабаровском крае планируется создать резерват тигров

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) может быть создана для сохранения популяции амурских тигров в районе Дурминского месторождения золота в Хабаровском крае, где планировалась добыча металла. Об этом ТАСС сообщил в среду первый замминистра природных ресурсов региона Андрей Стрельников.

"Учитывая, что охрана амурского тигра и среды его обитания остается одной из приоритетных задач государства, министерством создана рабочая группа по вопросу образования ООПТ краевого значения в ареале дурминской группировки амурского тигра", - сказал Стрельников. В рабочую группу вошли представители структурных подразделений краевого Минприроды, научно-исследовательских институтов, центра "Амурский тигр", филиала Всемирного фонда дикой природы, охотоведов.

По его словам, в бассейнах верхнего течения рек Дурмин, Обор, Кия и среднего течения реки Хор обитает одна из крупнейших группировок тигра, которая влияет на устойчивое существование популяции хищника в Хабаровском крае. Амурские тигры, регулярно встречающиеся в Дурминском охотничьем хозяйстве, составляют почти 3% популяции этих хищников в России. Всего в этой местности постоянно живут 15 животных, туда также приходят тигры с прилегающих территорий. И только эта большая группа хищников живет за пределами заповедников и заказников.

В декабре Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщала, что региональное Минприроды в судебном порядке должно определить места обитания амурского тигра и наделить их охранным статусом. По данным прокуратуры, места обитания тигров и других краснокнижных животных не были определены, и из-за этого на одном из участков, где живут хищники, разрешили добывать золото. Русское географическое общество ранее сообщало, что начавшаяся разработка золоторудного месторождения в бассейне реки Дурмин ставит под угрозу исчезновения обитающую там группу тигров. В Greenpeace уточняли, что разработка месторождения нарушит места обитания и пути миграции хищников.

"Принято решение о необходимости проведения всесторонних исследований влияния геологоразведки и добычи полезных ископаемых в этой местности на ареал местообитания тигров и копытных, разработки программы поддержки хищника, его кормовой базы и компенсации расходов на ее восполнение", - сказал Стрельников.

В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре добавили ТАСС, что распоряжение краевого правительства о разрешении компании "Пасифик майнинг" геологического изучения недр в районе, где находится Дурминское месторождение, признано утратившим силу. Источник в региональном правительстве заявил, что компания пытается вернуть эту возможность.

Взять под защиту

Стрельников напомнил, что ключевые места обитания амурского тигра в Хабаровском крае защищены особо охраняемыми природными территориями федерального и краевого значения. Сплошной учет численности тигра проводится раз в десять лет. Во время него также определяют границы распространения хищника. Помимо этого, в крае ведется ежегодный мониторинг численности тигра на пяти территориях - в бассейне реки Хор, в Матайском заказнике, в Большехехцирском заповеднике, а также в Нанайском и Советско-Гаванском районах.

"Материалы выборочного учета являются главной составляющей многолетней программы мониторинга и служат основанием для принятия оперативных решений по сохранению амурского тигра. Таким образом, мониторинг амурского тигра на территории Хабаровского края проводится в полном объеме", - сказал замминистра.

Он уточнил, что учеты показывают не только сохранение и стабилизацию численности тигра, но и существенный рост. Так, со времени проведения первого сплошного учета в 1995-1996 годах количество особей тигра в крае увеличилась более чем в полтора раза. Если тогда насчитывалось около 70 животных, то по данным последнего учета 2015-2016 годов - 100-109. Современный ареал амурского тигра охватывает южную, юго-восточную и незначительную центральную часть территории края с тенденцией расширения границ на север - тигры обитают на площади порядка 8,7 млн га. Следующий сплошной учет запланирован на 2025-2026 годы, отметил Стрельников.

"Министерство не наделено полномочиями по созданию особо защитных участков лесов для охраны мест обитания редких и исчезающих животных. Мы обратились в Минприроды России с просьбой поручить Федеральному агентству лесного хозяйства организовать работу по проектированию и созданию таких участков при проведении лесоустроительных работ в Хабаровском крае", - сказал Стрельников.

Запретить рубку дуба

Для сохранения популяции тигра в крае важно запретить рубку дуба в ареале обитания хищника. Это окажет влияние на популяцию кабана и других копытных животных - основных для кормовой базы краснокнижного зверя. По словам Стрельникова, эти предложения неоднократно направляли в Госдуму, в Минприроды РФ.

"Важно также ограничить рубку ясеня и липы для сохранения широколиственных лесов, заготавливать древесину в хвойно-широколиственных лесах только при выборочных рубках, обязать получателей лесных участков перекрывать лесные дороги шлагбаумами, а после окончания работ делать часть этих дорог непригодными для проезда - это ограничит браконьерство в местах обитания тигров", - добавил собеседник агентства.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению их популяции. В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа теперь живут 550-580 особей тигра - это 95% мировой популяции зверя.