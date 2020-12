Греф рассказал о своих музыкальных предпочтениях

Глава Сбербанка Герман Греф поделился своими плейлистами в "СберЗвуке", сообщает пресс-служба аудиостримингового сервиса. Туда вошли композиции разных направлений: от синтипопа до джаза.

В плейлист "Греф - вдохновение" попали треки ​​​​​​ рэпера Басты, рок-группы "Мумий Тролль", играющих альтернативу Nothing But Thieves, синтипоп-группы Modern Talking, поп-исполнительницы Билли Айлиш, а также композиции блюзменов Gary Moore, Joe Bonamassa и Snowy White. В плейлист "Греф - DALI" вошли, в частности, блюз Down in the Hole Джона Кемпбэлла и Get Your Lies Straight Тэрри Эванса, джазовая композиция Let It Rain Патрисии Барбер, Cannonball Дэмьена Райса, выступающего в жанре фолк, композиция Deeply Disturbed Infected Mushroom, играющих электронную музыку.

"Я не делю музыку на жанры, направления и эпохи. Для работы мне необходимо понимать людей разных поколений и взглядов, и мир музыки - отличный в этом помощник. Мой ежедневный плейлист довольно эклектичен и часто обновляется", - отметил Греф.