Минздрав Калмыкии опроверг информацию об отсутствии мест в госпиталях региона

ЭЛИСТА, 23 декабря. /ТАСС/. Госпитали Калмыкии обладают резервом в 200 койко-мест для лечения больных с коронавирусом, сообщил в среду в Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Ранее в соцсетях региона появились сообщения, что из-за нехватки мест в госпиталях пациенты с коронавирусом находятся в коридорах республиканской больницы имени Жемчуева.

"Хотел бы прокомментировать информацию в соцсетях, на телевидении и в других общественных пабликах. Сейчас возникает вопрос, что люди лежат якобы в республиканской больнице в коридоре. У нас имеется достаточное количество мест, и на сегодняшний день более 200 коек в республике свободны, поэтому никакой проблемы в госпитализации больных с ковидом нет", - сказал он.

По словам главного государственного санитарного врача республики Джангара Санджиева, сейчас занятость коечного фонда для больных коронавирусом составляет 26% при нормативе 20% свободных коек. В целом коечный фонд в республике составляет порядка 1,1 тыс. мест.

"Количество мест для ранней госпитализации у нас достаточное. Не всем нравится ехать в районы, но поверьте мне, качество оказания медицинской помощи в районных больницах и уровень сложности, - все это очень строго отслеживается. Статистика, действительно, серьезная, уровень заболеваемости очень высокий для республики, и врачи работают с предельным напряжением сил", - резюмировал Кикенов, поблагодарив коллег, работающих в так называемой красной зоне, в поликлиниках и на скорой помощи в круглосуточном режиме.

В Калмыкии по состоянию на среду обновился суточный максимум по числу заразившихся коронавирусом - 115 человек. По данным регионального оперативного штаба, в республике зарегистрировано 14 068 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, 11 из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 11 452 человека (плюс 57 человек за сутки), умерли 190 пациентов.