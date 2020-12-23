Песков поддержал идею учредить спецприз за сохранение исторической памяти об энергетике РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает необходимым поддержать инициативу учреждения специального приза и новой номинации в рамках премии "МедиаТЭК" за сохранение исторической памяти об энергетике РФ.

"По-моему, это очень хорошая идея, - отреагировал Песков на такое предложение, прозвучавшее из Санкт-Петербурга. - Обязательно, наверное, ее стоит реализовать - и в следующем году, и в последующие. По крайней мере, это повод для того, чтобы рассмотреть и принять решение".

Вице-премьер России Александр Новак также согласился с необходимостью введения новой номинации. "Сохранение исторической памяти, в целом все, что касается начала развития в России энергетического комплекса, мне кажется, это всегда важно было. Надо дальше продолжать. Нужно экспертному совету предложить рассмотреть", - сказал он, выразив надежду, что предложение будет поддержано.

Надежность ТЭК России

Последствия пандемии и катастрофического падения спроса на энергоресурсы не сказались на надежности топливно-энергетического комплекса России, заявил Дмитрий Песков.

Он назвал неверной постановку вопроса о негативных последствиях пандемии для ТЭК, отметив, что в этой сфере у России "все на самом деле хорошо". "Наш энергетический сектор показал свою абсолютную устойчивость и надежность", - сказал Песков.

Он напомнил, что "в мире произошло катастрофическое падение спроса на энергоресурсы - по объективным причинам, потому что и самолеты перестали летать, и потоки товаров стали не такими интенсивными и так далее", в результате чего "цены на нефть существенно падали, и, наверное, какая-то отрицательная динамика в этом плане будет еще какое-то время продолжаться". "Несмотря на это, благодаря абсолютно филигранной работе наших руководителей сектора энергетики, включая и [вице-премьера Александра] Новака, все-таки удалось провести очень сложные переговоры и путем соединения международных усилий с нашими партнерами удалось стабилизировать и международную конъюнктуру нефтяных цен", - подчеркнул представитель Кремля.

"Поэтому считаю, что в целом в ТЭКе все хорошо, несмотря даже на пандемию. Собственно ТЭК как раз и помогает во многом бороться с пандемией, создавая эти стабильные условия", - заключил Песков.