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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что третья волна коронавируса в России возможна

Приход новой волны коронавируса будет зависеть от многих факторов, в частности, от сознательности населения при соблюдении противоэпидемиологических мер, а также от ограничений, вводимых в субъектах РФ, пояснил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Третья волна коронавируса в России возможна, ее приход будет зависеть от многих факторов. По данным ученых, в случае прихода третьей волны темпы ее распространения будут ниже предыдущей, сообщил в среду в региональном пресс-центре ТАСС Виктор Захаров, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где была разработана математическая модель прогнозирования распространения COVID-19.

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"Есть [эксперты] в России, как, например, главврач "Коммунарки", которые говорят, что нас ожидает третья волна. Это возможно, но это будет зависеть от многих факторов", - сказал Захаров.

Он пояснил, что приход новой волны коронавируса будет зависеть от многих факторов, в частности, от сознательности населения при соблюдении противоэпидемиологических мер, а также от ограничений, вводимых в субъектах РФ. Он также добавил, что, по данным ученых, темпы распространения коронавируса в третьей волне будут медленнее чем у предыдущей.

Модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning), которую изобрели специалисты центра, использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше. Для прогнозирования ситуации с коронавирусом в РФ используются открытые данные официальной статистики.

По последним данным, в Петербурге выявили 212 074 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 123 518 человек, умерли 7 074. За последние сутки в городе выявили 3 749 случаев заражения.

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