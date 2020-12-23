Голикова сообщила, что только в 11 регионах наблюдается естественный прирост населения

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Естественный рост численности населения наблюдается сейчас в 11 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с ковидом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения", - сказала вице-премьер.

Голикова напомнила, что к 2030 году должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения.