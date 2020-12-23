Власти Удмуртии извинились за комментарий чиновницы о подарках детям из малоимущих семей

ИЖЕВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство социальной политики и труда Удмуртии принесло извинения за комментарий чиновницы, которая посоветовала родителям в малоимущих и неполных семьях самим обеспечивать детей новогодними подарками. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба министерства в среду.

Ранее в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" пользователь задал вопрос об обеспечении детей из малоимущих и неполных семей новогодними подарками. На это чиновница посоветовала родителям самим покупать для них подарки.

"Приносим извинения от лица министерства. Подобная ситуация станет поводом для дополнительной внутренней работы со служащими организаций, подведомственных Минсоцполитики Удмуртии, в части общения с гражданами", - отметили в министерстве.

Сейчас рассматривается вопрос об увольнении чиновницы. Отмечается, что комментарий оставила сотрудница комплексного центра социального обслуживания населения Селтинского района.

"За счет средств бюджета Удмуртской Республики обеспечиваются новогодними подарками дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из многодетных малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети, находящиеся под опекой (попечительством) и на воспитании в приемных семьях, в возрасте от 3 до 13 лет включительно", - отметили в министерстве.

Подарки выдают в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. В 2020 году их получат более 44 тыс. детей, проживающих в республике.