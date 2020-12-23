Опорный вуз Коми и "Ростелеком" реализовали в регионе крупный проект по энергосбережению

ТАСС, 23 декабря. Опорный вуз Республики Коми, Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, совместно с Коми филиалом ПАО "Ростелеком" реализовали в регионе пилотный проект по экономии тепла и горячего водоснабжения, который позволит университету экономить до 50% затрат на энергоресурсы, сообщили ТАСС в университете.

"Мы счастливы, что нам удалось организовать энергосервисный контракт, он позволит университету экономить до 50% расходов на тепло и горячее водоснабжение. В перспективе мы планируем аналогично решить вопрос по электроснабжению", - сообщила ректор университета Ольга Сотникова.

По ее словам, установка на энергосбережение была дана вузам правительством РФ, поэтому университет давно занимается вопросами энергоэффективности. Если что-то выходило из строя, то оборудование старались менять на энергоэффективное. Однако полностью перевести весь университет с его многочисленными учебными корпусами и общежитиями на энергосберегающие технологии было очень затратно. Поскольку у вуза таких финансовых возможностей нет, решили пойти по пути поиска инвестора, что оказалось не так просто. Дважды университет объявлял конкурсы, на которые не выходили участники. В этом году компания "Ростелеком" согласилась реализовать проект совместно с университетом.

"Нужны были очень значительные инвестиции на длительный период. Компания "Ростелеком" смогла взять на себя эти обязательства. В части монтажа нового оборудования контракт мы реализовали и уже подписали акты выполненных работ", - отметила ректор.

По словам директора Коми филиала ПАО "Ростелеком" Сергея Лобанова, это первый подобный проект для филиала, несмотря на то, что "Ростелеком" в целом и его Северо-Западное отделение являются лидерами в России по реализации таких проектов. Их реализовано более чем на 3 млрд рублей.

"Энергосервис - это направление будущего. Всем сейчас понятно, что экономия ресурсов - это та ответственность, которая стоит перед всем человечеством. Расточительное отношение к ресурсам - это непозволительная роскошь как для коммерческих предприятий, так и для государственных структур", - отметил руководитель филиала. Он подчеркнул, что университет не потратил на реализацию проекта ни копейки.

Стало теплее

"Вся модернизация старых тепловых узлов проведена за счет инвестиций "Ростелекома". Контракт рассчитан на семь лет, окупаемость наступает за счет того, что экономия на потребляемых энергоресурсах снижается на 15% на отопление и почти на 100% - на горячее водоснабжение. То есть ту экономию, которую получает университет, "Ростелеком" использует в виде возврата своих инвестиций. Такие контракты могут быть выгодны всем хозяйствующим субъектам. Модернизация старого оборудования в помещениях позволяет постоянно поддерживать комфортную температуру, теплоноситель используется рачительно, не сливается в канализацию, а используется повторно в сети отопления, за счет этого и достигается экономия", - пояснил Лобанов.

Несмотря на то что "Ростелеком" привыкли воспринимать как оператора услуг связи, компания имеет большое количество наработок в различных сферах, от сферы ЖКХ до построения систем "умных городов". Подобные проекты на собственных объектах реализованы давно. Так, старые люминесцентные лампы заменены полностью на новые светодиодные, что дало огромную экономию затрат на освещение. Внедрены интеллектуальные системы распределения тепла, которые позволяют в автоматическом режиме повышать или понижать температуру в помещениях, чтобы в них было комфортно.

"Здания университета довольно старые, а энергоэффективность - это не только теплоузлы, но и сохранность тепла в стенах зданий. На сегодня мы заменили 30% окон на современные пластиковые. В планах на 2021 год - завершить работу по замене окон. Кровля всех зданий приведена в порядок еще в 2019 году. Совсем старое здание на Коммунистической, 21 идет под реконструкцию, в следующем году на том месте начнется строительство. Здания немолодые, но мы работаем над сохранением тепла", - добавила ректор.

По словам студентов, они уже ощутили перемены: после замены окон и работы с теплоузлами в общежитиях стало теплее, а вода в кранах стала чище, без неприятных запахов и примесей.

Как рассказал директор республиканского центра энергосбережения Андрей Чемашкин, остальные вузы республики заинтересовались проектом университета еще на этапе подписания контракта. В целом в Коми энергосервисные контракты заключаются с 2015 года, пусть и меньшего масштаба. Первый был подписан по программе уличного освещения. Сейчас в республике около 30 подобных договоров.