Госдума призвала коллег в Европе осудить притеснения русскоязычных журналистов в Латвии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла постановление, выступив с обращением к парламентам европейских государств с призывом осудить нарушения принципа свободы слова со стороны властей Латвии и выступить против применения цензуры в политической борьбе.

"Депутаты Государственной думы обращаются к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства", - говорится в тексте.

Нижняя палата российского парламента решительно осудила действия властей Латвии, "связанные с непрекращающимися политически мотивированными репрессиями в отношении русскоязычных журналистов и общественных деятелей". В обращении указано, что "системные нарушения прав человека и основных свобод в Латвии в последнее время проявляются все чаще и масштабнее".

Госдума подчеркивает, что "политика латвийских властей, направленная на ущемление интересов так называемых неграждан и национальных меньшинств, фактическое уничтожение русскоязычного образовательного пространства", а также героизация нацистских преступников и их приспешников "сопровождаются неприкрытым нарушением прав на свободу слова и воспрепятствованием осуществлению журналистами их профессиональной деятельности".

В качестве примера приводится задержание 3 декабря 2020 года Службой государственной безопасности Латвии семерых сотрудников информационных порталов "Sputnik-Латвия" и Baltnews.