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Путин назвал непростой идею Жириновского платить женщинам за отказ от абортов

Депутат обратил внимание на то, что многие женщины не хотят детей и делают аборт. Он выступил с идеей предлагать таким женщинам материальное вознаграждение и забирать у них детей сразу после рождения

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает непростой идею забирать в детские дома новорожденных от матерей, которые не хотели детей, и выплачивать этим женщинам материальное вознаграждение за отказ от аборта. Такую позицию глава государства обозначил в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Выступая на мероприятии, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что многие женщины не хотят детей и делают аборт. Он выступил с идеей предлагать таким женщинам материальное вознаграждение и забирать у них детей сразу после рождения.

"Ну это непростая тема - забирать сразу рожденного ребенка в детский дом. Но я услышал", - отреагировал президент.

Комментируя высказывание Жириновского о том, что демография в России "стоит на месте", Путин заметил: "Да нет, не стоит на месте, к сожалению, у нас падение определенное есть". Президент напомнил о том, что оно связано с демографическими ямами, наблюдавшимися в Великую Отечественную войну и 1990-е годы. "Это два совершенно объективных обстоятельства и две объективные причины", - резюмировал он.

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Путин, Владимир ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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