Семь залов и парадную лестницу Эрмитажа реконструируют в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Октябрьскую лестницу Зимнего дворца в Петербурге, по которой в октябре 1917 года революционеры шли арестовывать Временное правительство Российской республики, а также Иорданскую галерею, Министерский коридор и пять других залов Эрмитажа отреставрируют в 2021 году. Стоимость работ по реконструкции окон в этих помещениях объекта культурного наследия составит 19,8 млн рублей, следует из данных портала государственных закупок.

"Выполнение работ по реставрации оконных заполнений Зимнего дворца на Октябрьской лестнице, в Иорданской галерее, Министерском коридоре, залах № 195, № 304, № 305, № 306, № 307. Окончание работ - в течение 220 календарных дней с начала работ. Участник, с которым планируется заключить контракт, - ООО "Союзспецреставрация", предложение участника - 19,8 млн рублей", - говорится в конкурсной документации.

Реставрационные работы, которые начнутся после получения разрешения от уполномоченного органа охраны памятников, предполагают реконструкцию 46 окон, расположенных на Октябрьской лестнице, в Гербовом зале, Золотой и Малиновой гостиных, Иорданской галерее, Министерском коридоре, Синей спальне и Будуаре Зимнего дворца. Подрядчик будет должен отреставрировать оконные рамы, заменить поврежденные стекла, оклеить окна антивандальной пленкой, восстановить деревянные и мраморные подоконники, а также прилегающую к ним штукатурку.

Наиболее масштабные работы предстоят в Иорданской галерее, по которой в годы существования Российской империи из дворца проходил крестный ход к Неве, Гербовом зале, созданном в эпоху Николая I для торжественных приемов, а также в Министерском коридоре, ведшем в кабинеты министра императорского двора. Отдельное внимание будет уделено парадной Октябрьской лестнице Эрмитажа, созданной по проекту Огюста де Монферрана, архитектора Исаакиевского собора и Александровской колонны на Дворцовой площади. Именно по этой лестнице в ночь на 26 октября 1917 года поднялись сторонники большевиков, арестовавшие Временное правительство России, которое находилось в тот момент в Малой столовой Зимнего дворца.