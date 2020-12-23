В Петербурге в "Никольских рядах" открылась самая большая катальная горка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Самая большая катальная горка в Санкт-Петербурге открылась в среду в общественном пространстве "Никольские ряды". Также в рамках проекта "Зима в Никольских рядах" открылись смотровая площадка и рождественская ярмарка, передает корреспондент ТАСС.

"Мы долго готовились и, наконец, открылись. Нам очень повезло со снегом. С сегодняшнего дня мы считаем, что зима в "Никольских рядах" началась", - сказала в беседе с ТАСС специалист пресс-службы проекта Яна Зяблина.

Горка 12 м в высоту и 70 м в длину выполнена в винтажном "олимпийском" стиле. "Скат горки сделан из специального покрытия, и кататься можно в любую погоду - есть снег, нет снега. Ватрушки с собой нести не надо, здесь есть специальные. Есть и бугель (подъемник), который оттягивает их назад", - рассказала Зяблина.

Также в "Никольских рядах" установлена смотровая башня, на вершину которой ведут сто ступеней. Со смотровой площадки открывается вид на исторический центр Санкт-Петербурга - Семимостье, канал Грибоедова, Никольский собор, Мариинский театр, Адмиралтейские Верфи и набережную реки Фонтанки. По словам одного из главных архитекторов проекта Петра Советникова, рождественский маркет напоминает улочку в стиле фильмов японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. "В фильме "Унесенные призраками" есть такая призрачная ярмарка, - пояснил ТАСС собеседник. - Тут все такое призрачное, потому что временное - скоро исчезнет".

Посетители могут попробовать угощения европейской кухни - немецкий штоллен, чешский трдельник, бельгийские вафли или французское шоколадное полено. "Мы собрали все лучшее с рождественских площадей. В связи с тем, что никто никуда не уезжает, здесь можно почувствовать себя на Рождестве Франции, Германии, Скандинавии", - добавила сотрудник пресс-службы. Также на прилавках торговых домиков "Никольских рядов" можно приобрести винтажные елочные игрушки, украшения, детские книги, дизайнерские гирлянды, ароматизированные свечи, постеры и авторский домашний декор.

Вход на территорию "Никольских рядов" будет осуществляться по временным интервалам, выбрать которые можно будет при покупке билета на официальном сайте общественного пространства.

О Никольских рядах

Никольский рынок (Никольские ряды) - торговое здание, построенное в 1789 году на средства купцов. Сначала рынок получил название "Очаковский" - в честь взятия войсками Александра Суворова города Очакова. В 1825 году Никольский рынок пострадал от пожара, но в короткие сроки был восстановлен. За годы существования на его территории находились торговые ряды и производственные объединения. В 1990-х все комплекс был признан аварийным. С 2013 года на территории Никольского рынка велась масштабная реконструкция, которая была завершена в 2018 году.