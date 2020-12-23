Первый мобильный "Кванториум" откроется в Крыму 25 декабря

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Первый передвижной "Кванториум" для дополнительного обучения детей инженерным специальностям откроют в Крыму, сообщила на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам председатель городского совета Евпатории Олеся Харитоненко, включенная в состав Госсовета.

"Впервые за 25 лет на территории Евпатории были открыты двери новой школы, мы создаем места в детских дошкольных учреждениях, первый "Кванториум" открыли на своей территории, и в эту пятницу будет презентация главой республики передвижного "Кванториума", открываются спортплощадки. Уровень муниципальной власти готов к сотрудничеству. Спасибо, что вы нас слышите", - сказала Харитоненко.

В пресс-службе Минобразования Крыма ТАСС уточнили, что мобильный "Кванториум" представляет собой автомобиль, укомплектованный техникой для обучения детей, в основном по инженерным направлениям. "Он будет ездить в сельские местности, в образовательные организации для охвата обучающихся дополнительным образованием", - сказал собеседник агентства.

Открытие мобильного "Кванториума" пройдет в пятницу в действующем технопарке Евпатории. Первый стационарный "Кванториум" в Крыму открыли в республике в декабре 2018 года.

Президент России Владимир Путин в понедельник утвердил новый состав Государственного совета РФ, куда вошла также Олеся Харитоненко. Представитель муниципальной власти рассказала ТАСС, что намерена, в частности, выносить на обсуждение вопросы развития круглогодичных курортов в Крыму.