Посол РФ во Франции вручил ветерану медаль 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков вручил в Париже юбилейную медаль "75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Располыхину. Об этом в среду передает корреспондент ТАСС.

"Мне сегодня выпала большая честь наградить от имени руководства страны Владимира Васильевича медалью "75 лет Победы" , - отметил посол. - Для меня это двойная честь, потому что я и сын, и внук ветерана войны, поэтому мне особенно близко все, что связано с нашими родителями, дедами и этим поколением победителей, потому что если бы не они, не было никого бы из нас с вами сегодня. Для нас это большая гордость и большое удовольствие, что в наших рядах еще есть ветераны".

Мешков также передал Располыхину поздравления президента России Владимира Путина и памятные подарки. Как напомнил дипломат, руководство России относится к ветеранам с особым уважением. "Сегодня, в год 75-летия Победы, до того как этот год завершится, мне особенно приятно вручить эту награду", - подчеркнул он.

"Я благодарю вас за вручение мне от лица нашего народа, от лица нашего государства медали "75 лет Победы" над фашистской Германией, - отметил в свою очередь ветеран. - Мы долго шли к этой победе, теряли много нашего советского народа". Располыхин напомнил, что начал боевой путь со школьной скамьи.

"Мне пришлось воевать на землях европейских государств Австрии, Венгрии, Чехословакии, - рассказал он. - Я был участником освобождения города Будапешта, Вены и многих населенных пунктов. Я закончил войну в Чехословакии в районе города Зноймо, где мы развернули радиостанцию и слушали голос Москвы".

"Я еще раз повторяю, это мы сделали для нашего народа. Да здравствует наш российский народ", - подчеркнул он.

Располыхин родился в 1925 году в поселке Пролетарский Московской области. До войны учился в местной школе. С начала войны работал на оборонительных укреплениях в Орле. Призван в армию в январе 1943 года. В том же году окончил школу радиоспециалистов радистом третьего класса и был направлен в воздушно-десантную бригаду. Сражался на 3-м и 4-м украинских фронтах. Располыхин был награжден Орденом Красного знамени и Орденом отечественной войны, двумя медалями "За отвагу", медалями за освобождение Будапешта и Вены.

С 2014 по 2020 год проживал у дочери в Австрии, где неоднократно возглавлял колонну "Бессмертного полка", в 2020 переехал с семьей дочери во Францию.