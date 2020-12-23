Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем

ТАСС, 23 декабря. Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал распоряжение о переносе выходного дня 26 декабря на 31 декабря. Это решение напрямую касается работников органов исполнительной власти и носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления, предприятий и организаций, сообщила пресс-служба администрации региона.

"На основании рекомендаций главы государства, губернатор Алексей Островский подписал распоряжение, в соответствии с которым выходной день переносится с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В тексте распоряжения отмечено, что оно носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципальных образований, предприятий любых организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.