В Петербурге открывается первый в городе инфекционный госпиталь-трансформер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Первый в Санкт-Петербурге стационар-трансформер, который при необходимости может оперативно переформатироваться в инфекционный, открывается в четверг после строительства на базе Госпиталя для ветеранов войн. В здании развернут 403 койки для пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Это госпиталь-трансформер, который может переформатироваться в любое отделение, в том числе инфекционное, так как будет оборудован санитарными шлюзами и пропускниками. Новый корпус уже 26 декабря начнет прием больных с COVID-19 и подозрением на него, для пациентов будут развернуты 403 койки", - говорится в сообщении. В четверг пройдет торжественное открытие нового корпуса.

Как отмечают в городской администрации, здание построили "в рекордные сроки" - первый камень был заложен 9 июля этого года. Общая площадь строения составляет около 19 тыс. кв. м. "Технология нордфорт, которая была применена при строительстве, позволила изготовить заранее, а затем смонтировать на месте все элементы нового пятиэтажного корпуса", - пояснили в администрации.

После окончания пандемии на территории многофункционального лечебного корпуса будут работать пять лечебных отделений: эндокринология, кардиология, терапия, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия. Также в корпусе расположится приемное отделение, операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации на 19 коек.

Всего пациентов с коронавирусом и пневмониями в Санкт-Петербурге принимают в 22 учреждениях, там развернуто 11 775 коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 212 074 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 123 518 человек, умерли 7 074. За последние сутки в городе выявили 3 749 случаев заражения.