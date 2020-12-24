Кабмин выделил 1,8 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры на Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило почти 1,8 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, сообщается в четверг на официальном сайте кабмина.

"Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) получат дополнительные средства на создание и модернизацию социальной инфраструктуры. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На эти цели из федерального бюджета выделят 1,79 млрд рублей: 1,27 млрд - в 2021 году, 525 млн - в 2022-м. Деньги пойдут на строительство противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре, современной районной больницы в Елизово (Камчатский край)", - говорится в сообщении.

Также планируется завершить строительство нескольких спортивных объектов, в их числе центры сложнокоординационных (гимнастика, спортивная акробатика) и игровых видов спорта в Комсомольске-на Амуре. Дополнительное финансирование поступит на социально-культурный центр в поселке Токи Хабаровского края и несколько образовательных учреждений в Приморье.

"Все это увеличит доступность медицинского обслуживания, позволит улучшить спортивную и образовательную инфраструктуру в регионах ДФО, что в свою очередь поможет повысить качество жизни людей, живущих на Дальнем Востоке", - отмечается в информации.