"Не нужно лишать любимой еды": как распознать детское ожирение и бороться с ним

Для того чтобы определить это, врачи используют нормы роста и веса, для каждого возраста они свои. Их можно найти в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения или в методических рекомендациях "Оценка физического развития детей и подростков" 2017 года. На фоне быстрого роста ребенок может прибавить килограмм за месяц и это будет нормально. Но если его масса тела выходит за пределы нижней или верхней границы нормы, то уже стоит выяснить у педиатра, по какой причине это происходит.

Именно так: сначала проконсультироваться с доктором, а потом принимать меры. Ориентируясь только на свои ощущения, родитель может скорректировать рацион ребенка неверно. Потому что одной маме может показаться, что ее дочь полновата, хотя на самом деле у ребенка все в порядке, а другая, напротив, сочтет полноту признаком хорошего питания и ухода. Российское здравоохранение предполагает регулярную диспансеризацию для детей и подростков, в которую обязательно включено измерение антропометрических показателей, то есть роста и длины тела. Своевременное обследование в рамках диспансерного наблюдение поможет выявить отклонения на ранней стадии и своевременно принять меры. Педиатр может вас познакомить с методическими рекомендациями по детскому питанию, выявить, есть ли угроза здоровью ребенка, и в случае проблем направить к узким специалистам — например, к диетологу или эндокринологу.

Также ребенку могут назначить абсолютно безопасное (противопоказано только людям с кардиостимуляторами) исследование состава тела методом биоимпедансометрии — оно показывает, сколько в организме жировой ткани, а сколько мышечной, есть ли избыток жидкости. На руки и на ноги ребенка устанавливаются электроды, и врач замеряет электрическое сопротивление биологических тканей организма, данные анализирует компьютер. Эти данные позволяют вычислить точную массу жира в теле, и, опираясь на них, диетолог может правильно определить, сколько ребенку нужно есть.