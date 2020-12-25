"Не нужно лишать любимой еды": как распознать детское ожирение и бороться с ним

Многие родители не знают, где проходит грань между хорошим аппетитом и перееданием ребенка, между набором веса из-за роста и ожирением. А если ребенок действительно поправился больше нужного, то как быть? Сажать его на диету? Но на какую? И правильно ли делать это в период активного роста? На эти вопросы нам ответила врач-терапевт и диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Как понять, что мой ребенок набрал лишний вес?
Для того чтобы определить это, врачи используют нормы роста и веса, для каждого возраста они свои. Их можно найти в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения или в методических рекомендациях "Оценка физического развития детей и подростков" 2017 года. На фоне быстрого роста ребенок может прибавить килограмм за месяц и это будет нормально. Но если его масса тела выходит за пределы нижней или верхней границы нормы, то уже стоит выяснить у педиатра, по какой причине это происходит.
Именно так: сначала проконсультироваться с доктором, а потом принимать меры. Ориентируясь только на свои ощущения, родитель может скорректировать рацион ребенка неверно. Потому что одной маме может показаться, что ее дочь полновата, хотя на самом деле у ребенка все в порядке, а другая, напротив, сочтет полноту признаком хорошего питания и ухода. Российское здравоохранение предполагает регулярную диспансеризацию для детей и подростков, в которую обязательно включено измерение антропометрических показателей, то есть роста и длины тела. Своевременное обследование в рамках диспансерного наблюдение поможет выявить отклонения на ранней стадии и своевременно принять меры. Педиатр может вас познакомить с методическими рекомендациями по детскому питанию, выявить, есть ли угроза здоровью ребенка, и в случае проблем направить к узким специалистам — например, к диетологу или эндокринологу.
Также ребенку могут назначить абсолютно безопасное (противопоказано только людям с кардиостимуляторами) исследование состава тела методом биоимпедансометрии — оно показывает, сколько в организме жировой ткани, а сколько мышечной, есть ли избыток жидкости. На руки и на ноги ребенка устанавливаются электроды, и врач замеряет электрическое сопротивление биологических тканей организма, данные анализирует компьютер. Эти данные позволяют вычислить точную массу жира в теле, и, опираясь на них, диетолог может правильно определить, сколько ребенку нужно есть.
Врач выявил у ребенка лишний вес. Разве можно сажать ребенка на голодную диету? Он же растет!
Рацион, рекомендованный диетологом, не должен быть голодным, коррекция рациона не означает, что ребенок будет недоедать. Прописывая диету для снижения веса ребенка, диетолог в любом случае будет учитывать, что детский организм развивается и растет, и пропишет рацион, богатый питательными веществами, витаминами и минералами.
Важно помнить, что жесткие ограничения не приводят к успеху в продленном времени ни у детей, ни у взрослых. Как правило, они дают кратковременный результат с последующим обязательным срывом и еще большим увеличением массы тела.
Высокая калорийность блюд не означает, что такая еда полезна и полноценна. Даже при превышении калорийности суточного рациона врачи наблюдают у детей недостаток минералов и витаминов.
Родственникам хочется дать ребенку все самое лучшее — много, вкусно, но такое меню часто избыточно по калорийности, оно может быть разбалансировано по соотношению питательных веществ, что в любом случае приведет к недостатку одних и переизбытку других в организме, поэтому если ребенок стал быстро набирать вес — это повод обратиться к врачу.
Ребенок любит только макароны и сладкое. Его нужно этого лишить?
Вовсе нет. Не нужно лишать любимой еды. И простые углеводы, и макароны, и хлеб обязательно должны присутствовать в рационе ребенка. Но, естественно, в умеренных количествах. Диета — это не значит, что весь шоколад нужно заменить фруктами.
У ребенка другой рацион, он отличается от рациона взрослого — например, в нем соотношение белков и углеводов несколько сдвинуто в сторону последних по сравнению с рационом взрослой женщины с небольшой физической активностью. У детей дошкольного и раннего школьного возрастов наблюдается некоторая склонность к гипогликемии (снижению концентрации глюкозы в крови) при недостаточном поступлении с пищей глюкозы. Это связано с несовершенством метаболизма углеводов в печени и повышенной утилизацией глюкозы тканями. Уровень расхода глюкозы соответствует уровню у взрослых людей начиная с 8–14-летнего возраста.
Ребенок должен получать достаточное количество простых углеводов, которые дают энергию, но при этом не требуют больших затрат организма на их расщепление, а также сложных углеводов, которые помогают контролировать аппетит. Важно их правильное соотношение, даже если речь о детях с лишним весом. Тогда рацион будет выполним и любим.
Если есть много сладкого, правда можно заболеть диабетом?
Для диабета много предпосылок: это и генетическая предрасположенность, и избыток жировой ткани, причем неважно, с какими пищевыми продуктами это связано, — человек может не есть сладкого вовсе, а потреблять много жирного мяса, колбасы и за счет этого увеличить жировую массу.
Ожирение, то есть избыточное накопление жировой ткани в организме — основной фактор риска развития других хронических заболеваний, включая сахарный диабет, хронический панкреатит, гепатит, неалкогольную жировую болезнь печени.
Хорошо, а как понять, сколько конфет в день можно давать?
Неправильно измерять допустимое количество сладкого в конфетах. Ведь ребенок может съесть две штуки, а еще — кусок торта, глазированный сырок, творожную массу, да еще и в кашу, и в чай положить сахар. Считать нужно и леденцы, и сладкие напитки, и перекусы, которые ребенок берет в школу.
В условиях самоизоляции и недостатка двигательной активности оптимальная калорийность суточного рациона для ребенка трех — семи лет равна 1500 ккал, с семи до 18 — 1600–2000 ккал.
До 10% от всей суточной калорийности рациона ребенок должен получать из простых углеводов.
Если суточный рацион — 2000 ккал, то на простые углеводы приходится 200 ккал. При этом один углевод дает 4 ккал, то есть 200 нужно разделить на 4, получаем 50 г простых углеводов. Но мы имеем в виду не 50 г конфет или торта, ведь в конфете кроме углеводов есть жиры и белки. И речь не только о сладостях, сюда войдут и фрукты, и каша, и хлеб. Это примерно одна-две чайные ложки сахара в кашу, порядка 200 г фруктов и одна-две конфеты. Если ребенок очень любит конфеты и не готов довольствоваться этим количеством, добавьте еще пару штук, но тогда уберите другой сахар из рациона, давайте несладкие морсы и чай, не добавляете сахар в кашу.
Как быть, если ребенок любит фастфуд и не признает полезную еду?
Фастфуд вреден не своим присутствием, а количеством. Если ребенок раз в неделю съест несколько долек картошки фри и большой салат или выпьет полстакана сладкой газировки, но в течение пары дней не будет потреблять другого сахара, это не отразится на его весе. Если на картофель фри заменить основное блюдо или стаканами пить колу, это плохо.
Кроме того, фастфуд и чипсы содержат избыточное количество жира и соли, которые способствуют выбросу соляной кислоты в желудке.
Избирательность в еде свойственна многим детям, но при желании даже из тех продуктов, что ребенок любит — вряд ли это исключительно вредная еда, — можно составить достаточно сбалансированный рацион.
Пробуйте все методы, например красивую подачу: еда должна привлекательно выглядеть, для малышей блюдо можно украшать ягодами, овощами, зеленью, делая из них мордочки зайчиков, котиков, мышек. Некоторые дети не едят обычный суп, но любят крем-супы, в них можно положить самые разные полезные овощи. Вместо фруктов попробуйте смузи, фруктовый лед.
Неоднократно предлагайте ребенку разные продукты, если нет аллергии, потому что при аллергической реакции ребенок может испытывать зуд во рту, отечность языка и поэтому отказываться от блюда.
Помните про то, как важен для детей пример семьи. Начинайте с себя: если родители кашу не едят, а ребенка заставляют, конечно, он ее не будет есть.
На сколько допустимо худеть в месяц?
Для взрослого человека — 4 кг в месяц, если он имеет сердечно-сосудистые заболевания, то до 2 кг.
Норма у ребенка гораздо более сложно рассчитывается, это, опять же, зависит от его возраста и развития. Он может не снизить массу совсем, а даже прибавить, но при этом он вырастет на 10 см за лето и из нормы веса перейдет в недостаток или из избытка — в норму. Поэтому это всегда должно оцениваться в моменте с помощью врача.
Как подготовиться к визиту к доктору? Можно в условиях пандемии обойтись онлайн-консультацией?
Несмотря на развитие телемедицины, если есть возможность, лучше прийти на очный прием. Диетолог — это человек, который, как правило, имеет базовое образование либо терапевта, либо педиатра. Любой врач оценивает не только конкретную жалобу, но и общее состояние. Можно прийти с одним, а потом у него найдется еще целый букет. И тогда надо разбираться: то ли к таким осложнениям привела избыточная масса тела, то ли ожирение — это следствие других заболеваний. Мы начинаем прием со сбора анамнеза, это может повлиять и на тактику лечения, и на скорость снижения или набора массы тела. Врачу может понадобиться осмотреть кожные покровы, язык, живот, измерить давление — так что важна очная консультация.
Начните с визита к педиатру. Возьмите предыдущие обследования, если они у вас есть: результаты анализов ребенка, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости. Очень хорошо, если вы будете вести и принесете доктору на прием пищевой дневник, в который записывается все, что ребенок съедает в день.
Одно дело, когда вы приходите к педиатру неподготовленными, в таком случае он может дать только общие рекомендации, совсем другое — когда он открывает дневник и видит, что ребенок съел десять конфет и ни одной каши. Такие нарушения он сможет поправить, даже не отправляя вас к диетологу.
Какие еще рекомендации важно соблюдать в условиях самоизоляции?
Больше двигайтесь и мотивируйте больше двигаться ребенка. Хороши все способы — зарядка по утрам, подвижные игры. Можно дома заниматься по видеоурокам, но при этом важно учитывать и хронические заболевания ребенка, потому что далеко не все упражнения, которые предлагают в фитнес-уроках, показаны всем без исключения.
Если ребенок физически активен, калорийность его суточного рациона должна быть увеличена.
Стоит ли слушать рекомендации по питанию популярных блогеров?
Российское законодательство подразумевает оказание медицинской помощи с привлечением телемедицинских технологий, но с предварительной обязательной очной консультацией.
Если человек идет на такое взаимодействие, он должен быть осведомлен о рисках. Это может быть отсутствие специализированного образования у блогера, сертификата врача-диетолога. Все риски в таком случае пациент берет на себя, и в случае плохо оказанной услуги провести экспертизу ее качества будет невозможно. Кроме того, при отсутствии очного осмотра врачом высока вероятность недооценки рисков и прогноза.
Ориентируйтесь не на количество подписчиков блогера, а на его образование, опыт работы в больницах и клиниках, научные работы.
Также можно воспользоваться рекомендациями Роспотребнадзора, разработанными совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии, и предложенными в них меню для детей разного возраста.
В настоящее время для оперативного информирования и консультативной поддержки населения по вопросам оптимизации питания на базе ФИЦ питания и биотехнологии работает оперативный информационный контакт-центр. На вопросы отвечают ведущие специалисты центра, доктора и кандидаты медицинских наук, высококвалифицированные врачи-диетологи.
Карина Салтыкова