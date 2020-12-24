Значимое нефтяное загрязнение под Норильском обнаружено лишь в водоемах вблизи ТЭЦ-3

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исследование насекомых и беспозвоночных животных, обитающих на дне водоемов, показало, что значимому нефтяному загрязнению подверглись только ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная рядом с ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом говорится в отчете Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

"Наличие и доминирование на всех станциях, кроме ручья Безымянный, рек Далдыкан и Амбарная, личинок ручейников, хирономид, веснянок и амфипод, обыкновенно исчезающих при аварийном нефтяном загрязнении в первую очередь, свидетельствует об отсутствии значимого нефтяного загрязнения этих водных экосистем. Напротив, доминирование олигохет, отмечаемое в ручье Безымянный, реках Далдыкан и Амбарная, в полном соответствии с картиной известных последствий нефтяных разливов свидетельствует о влиянии аварии на ТЭЦ-3 на донные сообщества данных рек", - говорится в отчете.

Как отмечают ученые, всего было отобрано 13 проб донных отложений. Для грунтов с признаками нефтяного загрязнения характерна бедность видового состава при высокой численности выносливых к загрязнению форм, а при сильном загрязнении наблюдается угнетение всего сообщества.

"Гидробиологические исследования, проведенные во время поступления загрязнений, позволяют оценить степень устойчивости экосистемы в стрессовых условиях, выявить процессы самоочищения. В исследованных водных объектах обнаружено 36 видов более высокого ранга беспозвоночных, широко распространенных в Арктике", - поясняют исследователи.

Они уточняют, что в донных сообществах преобладают представители двукрылых насекомых, имеющих более широкие возможности для расселения в наземно-воздушной стадии развития. Наибольшее видовое разнообразие отмечено среди двукрылых насекомых семейства хирономиды. Представлены 4 группы организмов из числа малощетинковых червей, три группы из числа моллюсков, две - из личинок ручейников. Остальные группы беспозвоночных представлены единично.

"Поскольку личинки ручейников являются группой, наиболее чувствительной к нефтяному загрязнению, и первыми исчезают при аварийных разливах, их наличие в реке Пясина свидетельствует об отсутствии значимого нефтяного загрязнения в данной реке. Наименьшие количественные показатели донной фауны зарегистрированы в устье реки Далдыкан и в районе мыса Голый озера Пясино", - отмечается в отчете.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.