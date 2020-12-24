Матвиенко уверена, что в будущем году "все будет позитивно"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что в следующем году россиян ожидает позитив, но многое будет зависеть от них самих.

"Все будет хорошо, поверьте мне. Будет нелегко, но будет все позитивно, - сказала она в четверг на пресс-конференции. - В следующем году будет позитивная картинка, какой бы мы вопрос ни взяли, будет позитивное развитие".

При этом спикер Совфеда предупредила и о личной ответственности россиян за положительное развитие событий.

"Многое зависит от нас с вами, насколько мы уверены в себе, насколько будем достигать целей, которых хотим, насколько будем жестко выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы (маски, дистанция), помогая в борьбе с этим злом (пандемией новой коронавирусной инфекции - прим. ТАСС), формируя национальный иммунитет. Все в наших руках, наша личная ответственность должна присутствовать", - пояснила она.

Матвиенко также призвала не верить во всякие "страшилки, предсказания и гадания". "Я как человек с крепким советским естественно-научным образованием не подвержена увлечениям подобного рода, не верю ни астрологам, ни гороскопам", - сказала она, призвав людей критически относиться ко "всякому мракобесию", которое иногда показывают по телевидению.