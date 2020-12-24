Экологи на Сахалине выступили за запрет промышленного лова горбуши в 2021 году

ТАСС, 24 декабря. Общественная организация "Эковахта Сахалина" выступила перед Сахалинской областной думой с инициативой полного запрета промышленного лова горбуши в регионе в 2021 году, сообщается на сайте организации.

"В последнее десятилетие запасы сахалинской горбуши упали катастрофически, особенно для поколений нечетных лет, которые совсем недавно были самыми многочисленными (горбуша имеет двухлетний жизненный цикл). Горбушу Сахалина необходимо спасать, поэтому полный запрет промышленного вылова необходим, заявил Дмитрий Лисицын (председатель совета "Экологической вахты Сахалина") на заседании в Сахалинской областной думе", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в организации, в 2009 году вылов горбуши на Сахалине составил 232 тыс. тонн, а в 2019-м - 5 тыс. тонн. Вылов 2019 года оказался наименьшим в ряду нечетных лет за последние 50 лет. Нерестовые реки в 2019 году также остались почти пустыми: 7% всего нерестового фонда острова были заполнены горбушей наполовину от принятой нормы и лишь 1,5% - на 100% от нормы.

"Наибольший дефицит ценного лосося наблюдается в самых крупных и важных нерестовых реках острова: Тымь, Поронай, Найба, Лютога, Набиль, Вал, Рукутама. Здесь горбуша зачастую встречается вообще единично, а ведь эти семь рек включают более половины всех нерестилищ на Сахалине", - уточняется на сайте.

В "Эковахте Сахалина" добавили, что организация не выступает против любительского лова горбуши.