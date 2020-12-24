Власти Липецкой области решили провести акцию "Елка желаний" в онлайн-формате

ЛИПЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области решили провести всероссийскую акцию "Елка желаний" в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса и связанного с ней удаленного формата работы чиновников, депутатов и общественных деятелей. Об этом сообщил в четверг журналистам глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания областного политсовета "Единой России".

Он напомнил, что акция стартовала в начале декабря, и к ней уже присоединились депутаты горсовета областного центра. "А снять с елки желание и постараться его исполнить смогут и все члены политсовета - даже те, кто сегодня находится в онлайн-подключении, также не останутся в стороне и получат шарики с желаниями ребят позднее",- сказал Артамонов, занимающий также пост секретаря регионального отделения партии.

Сам глава региона, очно присутствовавший на заседании политсовета, также принял участие в акции. Ему досталось желание 14-летнего Данилы Андреева из Боринского центра поддержки детей, который мечтает об игровой приставке. Артамонов пообещал, что в ближайшее время исполнит мечту ребенка и передаст ему желаемое.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что в акции "Елка желаний" исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф. "Елка желаний" - одна из активностей акции "Новый год в каждый дом", инициированной волонтерами "Мы вместе". На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране.