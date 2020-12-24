ВЦИОМ: число россиян, готовых участвовать в протестах, с января снизилось

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Доля россиян, которые заявили о своей готовности принимать участие в акциях протеста, снизилось за 11 месяцев, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в четверг на итоговом заседании научного совета ВЦИОМ на тему: "Социальные и политические итоги 2020 года и прогнозы на 2021 год".

"Мы видим, что декларируемая протестная активность на протяжении этого года не росла, наоборот даже - снижение есть существенное по сравнению с тем, что мы видели в 2019 году. 23% в ноябре говорит, что протестные акции в их населенном пункте вполне возможны и 21% говорит, что, скорее всего, примут в них участие, если они состоятся. Уровень невысокий", - сказал Федоров.

В ходе выступления он демонстрировал слайды, из которых следует, что в январе число россиян, которые заявили, что, "скорее всего, примут участие в акциях протеста", составляло 22%. А число допускавших возможность протестов составляла 25%.

"Мы, наблюдая за тем, как протекают наши кризисы, знаем, что в момент, когда становится плохо, россияне думают не о том, чтобы выйти на площадь <…>, а занимаются самоспасением и адаптируются", - сказал Федоров.