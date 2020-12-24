ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина в течение 2020 года находился в диапазоне 61-65%. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в четверг на итоговом заседании научного совета центра на тему: "Социальные и политические итоги 2020 года и прогнозы на 2021 год".

"Если говорить по интегральным оценкам, то на протяжении этого года уровень одобрения деятельности президента РФ в узком диапазоне варьировался - 61-65%. Последний месяц, ноябрь - 62%, то есть почти ровно посередине этого диапазона", - сказал Федоров.

Он отметил, что уровень одобрения в настоящий момент меньше, чем показатели весны 2018 года, при этом изменения были связаны с повышением пенсионного возраста. "Именно тогда случился резкий скачок вниз с 80-77% до примерно 62-64%. Так что можно сказать, что потрясения этого года были отыграны и негативно на интегральной оценке работы президента не сказались", - уточнил Федоров. По его словам, негативные оценки деятельности президента в течение года находились в диапазоне 28-29%.

По словам главы ВЦИОМ, уровень одобрения внешней политики остается важнейшим аспектом поддержки президента. "71% (уровень одобрения в ноябре - прим. ТАСС) - это ниже, чем год назад, когда было 75-76%, но все равно на уровне между 2/3 и 3/4. Какого-то обвала мы не фиксируем, хотя негатив, конечно, есть. Последние четыре месяца он составляет 20%", - добавил Федоров.

"Одобрение внутренней политики существенно ниже, это опять-таки не новость. Порядка 50-52% ее одобряют, 37-38%, а в ноябре 39% ее не одобряют. В принципе, ситуация даже несколько лучше, чем была год назад, когда не было ни экономического кризиса, ни пандемии", - резюмировал глава ВЦИОМ.

Глава ВЦИОМ отметил, что 2/3 россиян считают, что Путин способен обеспечить стабильность в стране. При этом 28% респондентов придерживаются обратного мнения. "Существенных подвижек мы не видим", - прокомментировал эти данные Федоров.

Он также отметил, что 72% жителей страны считают, что Путин лучше других подходит на роль президента, "22% видят других фаворитов".

Правительство, партии и СМИ

По данным ВЦИОМ, в течение года росло одобрение деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Если в конце января уровень одобрения составлял 16%, то к ноябрю он вырос до 44%. Вместе с тем уровень неодобрения за этот же период вырос с 6% до 13%.

При этом уровень одобрения правительства в целом снизился с 39% до 35%. Доля тех, кто не одобряет работу правительства, осталась на уровне 28%.

Также социологи оценили динамику декларируемого голосования за партии в течение года. Число тех, кто заявил о готовности отдать голос "Единой России", снизилось с 50% в январе до 31% в ноябре. При этом показатели КПРФ выросли с 10% до 13%, ЛДПР - с 8% до 12%, "Справедливой России" - с 5% до 7%.

Также Федоров коснулся уровня доверия СМИ, отметив, что фиксируется его снижение.

"Если говорить о региональном телевидении, то 47% доверяет, а год назад было 60%. Местная пресса - 41%, а было 48%. Центральное телевидение - еще более резкий скачок вниз, было 63%, а стало 39%. И даже интернет не миновала чаша сия - с 47% до 35% снизилось доверие к новостным и аналитическим сайтам", - резюмировал глава ВЦИОМ, добавив, что только мессенджеры сохранили уровень доверия, которые составляет 26%.