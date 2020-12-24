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Пандемия COVID-19

Более 5 тыс. российских медиков получили награды за борьбу с пандемией

Глава Минздрава Михаил Мурашко также назвал бесценным вклад РФ в борьбу с пандемией

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 5 тысяч медицинских работников в России удостоились наград за оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и борьбу с распространением заболевания, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Дорогие друзья, коллеги, я хотел бы в канун Нового года обратиться к вам и поблагодарить за весь тот колоссальный объем работы, за ваше неравнодушие, за приверженность врачебному долгу, которые в 2020 году так были необходимы нашим с вами гражданам. Мы сделали это. Более 5 тыс. медицинских работников были удостоены наград. Это отмечено всеми органами власти, это почувствовало наше население. Акция "Спасибо врачам" приняла воистину всероссийский масштаб", - сказал он на брифинге в правительстве.

Мурашко также назвал бесценным вклад России и российских специалистов в борьбу с пандемией. "Роль РФ в этот период как страны, которая имела и имеет высокие компетенции по оказанию медицинской помощи, разработке лекарственных препаратов, тактике ведения пациентов, оказалась бесценна. И, на наш взгляд, именно роль русского врача имеет большое значение", - сказал он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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