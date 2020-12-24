Кафе Петербурга с зимней мебелью смогут работать в праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга разрешили заведениям общественного питания в период с 25 декабря по 10 января использовать зимнюю выносную мебель - столы, стулья, зонтики. Как сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, это позволит им работать навынос и обслуживать гостей без ограничений по времени.

Ранее на сайте Смольного было опубликовано постановление правительства, регулирующее правила благоустройства, согласно которым предприятиям общепита разрешается организовать "зимние кафе" с уличной мебелью и зонтами в период с 25 декабря по 10 января. В соответствии с документом, занимаемая уличным кафе территория не должна превышать площадь самого заведения.

"С 25 декабря по 10 января [разрешено] заведениям общепита использовать выносную мебель... Так как у нас предприятия общественного питания частично приостанавливают свою деятельность, но навынос можно работать - соответственно, это будет возможностью обслуживать без ограничений по времени", - сказал Ситов.

Зампредседателя комитета пояснил, что соответствующее разрешение кафе и ресторанам нужно будет запрашивать у комитета имущественных отношений в уведомительном порядке. "Это [будет возможно] при заведениях общественного питания стационарных, то есть не просто - вышел с мебелью", - добавил он.

С 25 декабря в Петербурге вступает в силу временный запрет на работу заведений общепита в вечернее и ночное время Соответствующие ограничения для противодействия распространению коронавируса, закрепленные в принятом в начале декабря постановлении правительства города, будут действовать по 29 декабря. Наиболее жесткие ограничения на работу заведений общепита в городе будут действовать в период новогодних праздников - с 30 декабря по 3 января включительно: в эти 5 дней работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. С 4 января по 10 января предприятия общепита не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Вместе с тем ранее установленный временный запрет на работу ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах заведений общепита продолжает действовать.