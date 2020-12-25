Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России впервые с 18 декабря снизился до 1. На этой же отметке находится показатель и в Москве, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Коэффициент во всех 10 регионах с наибольшим количеством заболевших фиксируется в районе единицы, что может говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации.

В трех субъектах показатель ниже 1. Это Архангельская область (0,98), Ростовская область и Красноярский край (0,99). В Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе, как и в Москве, он равен 1.

В Воронежской и Свердловской областях коэффициент составил 1,01, а в Подмосковье - 1,02.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.