Инклюзия в спорте: как Россия готовится к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады

Инклюзия - это включение, включение в жизнь общества, независимо от пола, расы, возраста, физических и интеллектуальных возможностей. Инклюзия в спорте - это право каждого на радость движения, на азарт, на чувство команды. В 2022 году в Казани пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Это движение появилось в 1968 году ради тех, кто оказался в стороне от жизни социума. Здесь главные участники - люди с особенностями интеллектуального развития. Сооснователем Олимпиады стала Coca-Cola. Более полувека компания поддерживает специальное олимпийское движение.

О подготовке к играм в Казани - в материале ТАСС и Coca-Cola в России, партнера-основателя Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года.

Впервые в России

Это будут первые игры Специальной Олимпиады в России. Масштабный праздник для тысяч участников и зрителей, ярчайший пример доступности спорта, шанс для всех почувствовать себя включенными в жизнь.

Игры пройдут с 22 по 28 января 2022 года. 2 тыс. участников из 108 стран, 3 тыс. волонтеров, соревнования в семи видах спорта: сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек и бег на снегоступах. Официальным партнером игр стала компания Coca-Cola, для которой поддержка инклюзивного спорта - социальная миссия уже многие годы.

Казань к такому масштабному событию готова. У города большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий: здесь проходили и XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года, и Чемпионат мира по водным видам спорта FINA 2015, и матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

На соревнованиях Специальной Олимпиады возраст не важен, верхней границы не существует. В 2019 году самым опытным членом российской команды в Абу-Даби, где проходили последние летние игры, был 52-летний игрок в бочче. К слову, в ОАЭ наша сборная завоевала первое место, показав наилучший результат за всю историю состязаний: 89 золотых, 52 серебряных и 34 бронзовых медали.

Особенностью Специальной Олимпиады является участие в соревнованиях спортсменов с особенностями в интеллектуальном развитии и без таковых - так называемых юнифайд-партнеров. В таком объединении и единении людей (unified и означает "объединенный", "единый") и есть смысл инклюзии, путь к созданию общества, открытого для всех. В 2018 году специальное олимпийское движение запустило кампанию The Revolution Is Inclusion ("Инклюзивная революция", - прим. ТАСС). Ее цель - остановить дискриминацию людей с ментальными особенностями развития.

А начался путь к этой революции в США еще в 60-е годы. Одна из сестер президента Джона Кеннеди Розмари имела ментальные нарушения. Другая сестра американского лидера Юнис решила бороться против изоляции людей с ментальными отклонениями. В 1962 году Юнис Кеннеди Шрайвер организовала спортивный летний лагерь для детей и взрослых с особенностями в интеллектуальном развитии. Лагеря стали появляться по всей стране, и летом 1968-го в Чикаго прошли первые международные Специальные Олимпийские игры. В них участвовали 1 тыс. спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями из США и Канады. Соревновались всего в трех видах спорта: легкой атлетике, плавании и хоккее на полу.

За годы, что существует движение, соревнования достигли такого масштаба, что вполне могут сравниться с обычными Олимпийскими играми: в Абу-Даби в 2019 году в Специальной Олимпиаде участвовали 7 тыс. атлетов из 170 стран, в Рио-де-Жанейро в 2016-м на XXXI Олимпиаде соревновались 11 тыс. спортсменов из 207 стран.

Всего за 52 года с момента первых игр Специальной Олимпиады в соревнованиях по всему миру приняли участие около 5 млн атлетов.

Движение "Специальная Олимпиада России" - четвертая по численности национальная программа Special Olympics в мире: в 63 региональных отделениях занимаются 254 тыс. спортсменов. В командах по всей стране - 1892 тренера, 3524 волонтера. В 2019 году проведено почти 5 тыс. соревнований.

В России около трех миллионов человек с особенностями ментального развития. И предстоящая Олимпиада для них - возможность социализироваться и почувствовать себя включенными в жизнь.

История партнерства

Первая Специальная Олимпиада прошла на чикагском стадионе "Солдатское поле", названном так в память о погибших в Первой мировой. Невероятное событие для тех лет: впервые перед зрителями соревновались люди, которых общество предпочитало не замечать, впервые на пьедестале почета стояли те, кто привык жить в изоляции. Только через три с половиной года Генеральная ассамблея ООН подпишет Декларацию о правах умственно отсталых лиц, только через семь с половиной лет появится Декларация ООН о правах инвалидов.

Тогда, в 1968-м, для того, чтобы провести игры, нужны были деньги. И одним из спонсоров этого события стала Coca-Cola. Компания стала сооснователем Олимпиады. За годы сотрудничества вклад Coca-Cola в специальное олимпийское движение составил около 200 млн долларов.

Сейчас одним из важнейших социальных проектов для компании является участие во Всемирных зимних играх в Казани в качестве официального партнера Специальной Олимпиады. В начале декабря между Coca-Cola в России и правительством Республики Татарстан было подписано соглашение о намерениях в рамках подготовки к предстоящим играм и другим спортивным международным мероприятиям, которые пройдут на территории Татарстана до конца 2023 года.