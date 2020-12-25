Инклюзия в спорте: как Россия готовится к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады

Инклюзия - это включение, включение в жизнь общества, независимо от пола, расы, возраста, физических и интеллектуальных возможностей. Инклюзия в спорте - это право каждого на радость движения, на азарт, на чувство команды. В 2022 году в Казани пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Это движение появилось в 1968 году ради тех, кто оказался в стороне от жизни социума. Здесь главные участники - люди с особенностями интеллектуального развития. Сооснователем Олимпиады стала Coca-Cola. Более полувека компания поддерживает специальное олимпийское движение.
О подготовке к играм в Казани - в материале ТАСС и Coca-Cola в России, партнера-основателя Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года.
Впервые в России
Это будут первые игры Специальной Олимпиады в России. Масштабный праздник для тысяч участников и зрителей, ярчайший пример доступности спорта, шанс для всех почувствовать себя включенными в жизнь.
Игры пройдут с 22 по 28 января 2022 года. 2 тыс. участников из 108 стран, 3 тыс. волонтеров, соревнования в семи видах спорта: сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек и бег на снегоступах. Официальным партнером игр стала компания Coca-Cola, для которой поддержка инклюзивного спорта - социальная миссия уже многие годы.
Казань к такому масштабному событию готова. У города большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий: здесь проходили и XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года, и Чемпионат мира по водным видам спорта FINA 2015, и матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
На соревнованиях Специальной Олимпиады возраст не важен, верхней границы не существует. В 2019 году самым опытным членом российской команды в Абу-Даби, где проходили последние летние игры, был 52-летний игрок в бочче. К слову, в ОАЭ наша сборная завоевала первое место, показав наилучший результат за всю историю состязаний: 89 золотых, 52 серебряных и 34 бронзовых медали.
Особенностью Специальной Олимпиады является участие в соревнованиях спортсменов с особенностями в интеллектуальном развитии и без таковых - так называемых юнифайд-партнеров. В таком объединении и единении людей (unified и означает "объединенный", "единый") и есть смысл инклюзии, путь к созданию общества, открытого для всех. В 2018 году специальное олимпийское движение запустило кампанию The Revolution Is Inclusion ("Инклюзивная революция", - прим. ТАСС). Ее цель - остановить дискриминацию людей с ментальными особенностями развития.
А начался путь к этой революции в США еще в 60-е годы. Одна из сестер президента Джона Кеннеди Розмари имела ментальные нарушения. Другая сестра американского лидера Юнис решила бороться против изоляции людей с ментальными отклонениями. В 1962 году Юнис Кеннеди Шрайвер организовала спортивный летний лагерь для детей и взрослых с особенностями в интеллектуальном развитии. Лагеря стали появляться по всей стране, и летом 1968-го в Чикаго прошли первые международные Специальные Олимпийские игры. В них участвовали 1 тыс. спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями из США и Канады. Соревновались всего в трех видах спорта: легкой атлетике, плавании и хоккее на полу.
За годы, что существует движение, соревнования достигли такого масштаба, что вполне могут сравниться с обычными Олимпийскими играми: в Абу-Даби в 2019 году в Специальной Олимпиаде участвовали 7 тыс. атлетов из 170 стран, в Рио-де-Жанейро в 2016-м на XXXI Олимпиаде соревновались 11 тыс. спортсменов из 207 стран.
Всего за 52 года с момента первых игр Специальной Олимпиады в соревнованиях по всему миру приняли участие около 5 млн атлетов.
Движение "Специальная Олимпиада России" - четвертая по численности национальная программа Special Olympics в мире: в 63 региональных отделениях занимаются 254 тыс. спортсменов. В командах по всей стране - 1892 тренера, 3524 волонтера. В 2019 году проведено почти 5 тыс. соревнований.
В России около трех миллионов человек с особенностями ментального развития. И предстоящая Олимпиада для них - возможность социализироваться и почувствовать себя включенными в жизнь.
История партнерства
Первая Специальная Олимпиада прошла на чикагском стадионе "Солдатское поле", названном так в память о погибших в Первой мировой. Невероятное событие для тех лет: впервые перед зрителями соревновались люди, которых общество предпочитало не замечать, впервые на пьедестале почета стояли те, кто привык жить в изоляции. Только через три с половиной года Генеральная ассамблея ООН подпишет Декларацию о правах умственно отсталых лиц, только через семь с половиной лет появится Декларация ООН о правах инвалидов.
Тогда, в 1968-м, для того, чтобы провести игры, нужны были деньги. И одним из спонсоров этого события стала Coca-Cola. Компания стала сооснователем Олимпиады. За годы сотрудничества вклад Coca-Cola в специальное олимпийское движение составил около 200 млн долларов.
Сейчас одним из важнейших социальных проектов для компании является участие во Всемирных зимних играх в Казани в качестве официального партнера Специальной Олимпиады. В начале декабря между Coca-Cola в России и правительством Республики Татарстан было подписано соглашение о намерениях в рамках подготовки к предстоящим играм и другим спортивным международным мероприятиям, которые пройдут на территории Татарстана до конца 2023 года.
Сейчас Казань готовится принять тестовые игры в преддверии главного события. Они пройдут в феврале на площадках, предназначенных для проведения зимних игр 2022 года. Всероссийская спартакиада станет праздником спорта для атлетов и позволит проверить готовность объектов к Специальной Олимпиаде.
Среди тех, кто усердно готовится к отборочным соревнованиям, - Ксения Бяхова. В декабрьском телемосте между Татарстаном, Ирландией и США, во время которого было объявлено о сотрудничестве между правительством Татарстана, Специальной Олимпиадой и Coca-Cola в России, Ксения представляла атлетов. Среди российских спортсменов с особенностями интеллектуального развития 28-летняя москвичка уже не раз становилась чемпионкой по легкой атлетике и по бегу на снегоступах. Хотя в специальном олимпийском движении всегда подчеркивается важность не побед, а участия в соревнованиях, Ксения на зимних играх в Казани намерена стать первой. Говорит, что спорт дал ей уверенность в себе: "Я знаю, что смогу". Сейчас занимается по два раза в день - в зале на беговой дорожке с утяжелителями и на открытом воздухе в снегоступах - радуется хорошей зимней погоде в этом году.
Развивать инклюзивное общество, делать общество более открытым и менять жизнь к лучшему - одна из целей социальных проектов Coca-Cola. И пока до игр больше года, компания тратит время с пользой.
Инклюзивные проекты
"Рождественский караван", тот самый праздник, который "к нам приходит" каждый Новый год, - самый узнаваемый проект Coca-Cola. В 2020-м рекламе исполнилось 25 лет, а настоящий грузовик с подарками от компании с 2000 года привозит подарки детям. Последние три года формат проекта стал более инклюзивным. Возможность социальной адаптации, по мнению организаторов, для детей с особенностями развития - дороже подарков. Сегодня "рождественский караван" - это инклюзивный проект, в котором помогают особенным детям открывать мир, преодолевать барьеры и не бояться общения. В проекте участвует 12 городов. Праздник теперь проходит за пределами детдомов и интернатов. И вместе оказываются подростки с особенностями развития и без, те, у кого есть семья, и те, кто ее пока не обрел. Истории детей, к которым приехал караван, можно узнать в Instagram, подписавшись на страницу проекта "Рождественский караван" Coca-Cola".
Совместный проект Coca-Cola и фонда помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца" действует круглый год. В инклюзивных городских парках, которые создаются в разных городах в рамках этого проекта, удобно заниматься спортом людям с разными нарушениями - физическими и когнитивными. Когда-то, в 2006 году, первый инклюзивный парк был построен в Нижнем Новгороде. В 2018-м его модернизировали при поддержке Coca-Cola и местных властей. Появились площадки в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Казани, Сочи, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске. Число парков растет, 3 футбольных инклюзивных парка строят к UEFA EURO 2020™.
Организация футбольных юнифайд-матчей - еще один вклад Coca-Cola в развитие инклюзивного спорта в России. Когда перед мундиалем в 2018 году кубок мира путешествовал по России, Coca‑Cola провела юнифайд-матчи в 12 российских городах. На поле вместе с известными спортсменами, бизнесменами, журналистами выходили подростки с особенностями интеллектуального развития.
Во время одной из таких игр, которая прошла в июле 2018 года на Красной площади, представители благотворительного фонда The Coca‑Cola Foundation передали организаторам специального олимпийского движения в России чек на 250 тыс. долларов. Эти деньги пошли в том числе и на подготовку спортсменов к участию в летних играх 2019 года в Абу-Даби.
Некоторым детям с когнитивными нарушениями в рамках всероссийской инклюзивной кампании #готовы #открытьсердца удалось поучаствовать в Чемпионате мира по футболу в качестве флагоносцев и помощников судей.
В 2019 году в Красноярске во время Всемирной зимней универсиады состоялся первый хоккейный юнифайд-матч.
Весь этот опыт компании очень пригодится при подготовке к важному гуманитарному спортивному событию, которое приблизит революцию инклюзии.