В Совфеде 21 января обсудят с экспертами тему борьбы с треш-стримами

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заседание временной комиссии Совета Федерации по информационной политике, посвященное борьбе с треш-стримами, пройдет в верхней палате 21 января с участием экспертов. Об этом сообщил в пятницу председатель комиссии Алексей Пушков.

"В развитие темы о борьбе с треш-стримами, 21 января будет заседание временной комиссии СФ по информационной политике с участием ведущих экспертов, юристов из НИИ Прокуратуры и других институтов по этой теме", - сказал Пушков на пленарном заседании палаты.

Выступая на прошлом заседании, 16 декабря, Пушков предложил законодательно запретить трансляции в интернете, в которых в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми. В ответ на это выступление председатель СФ Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству к концу января представить свои предложения. Глава комитета Андрей Клишас заявил позднее, что считает актуальным и обоснованным предложение своего коллеги Пушкова, и сообщил, что комитет готов к работе в этом направлении.

Одним из резонансных случаев стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), в ходе которой умерла девушка. 4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года, это решение обжаловал адвокат. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).