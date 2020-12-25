Кузнецова: число погибших детей на детских площадках сократилось на 71% в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество погибших детей на детских и спортивных площадках в этом году сократилось на 70%, пострадавших - почти на 50%. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В 2020 году число детей, погибших на детских спортивных площадках, сократилось на 71,4%, число пострадавших сократилось на 48,7%", - сказала Кузнецова на заседании Совета отцов при детском омбудсмене.

Она напомнила, что за прошедшее лето, когда многие дети не были заняты организованными формами досуга, в целом количество погибших несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,7 раза. "Безусловно, мы понимаем, что это вызов и будущему лету, тем зимним каникулам, которые будут", - сказала Кузнецова.

Она предложила Совету отцов рассмотреть "возможность сделать следующий год годом безопасности детства". "Если под знаком безопасного детства будут реализованы мероприятия, которые позволят преодолеть те вызовы, которые сегодня стоят перед нашими детьми, это было бы важно", - добавила детский омбудсмен.