Совфед одобрил закон об усилении наказания за хулиганство с применением оружия

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, закрепляющий насилие или угрозы его применения в качестве признака уголовно наказуемого хулиганства и ужесточающий наказание за хулиганство с применением оружия.

Как отмечает разработчик законопроекта, депутат-единоросс Дмитрий Вяткин, в настоящее время Уголовный кодекс РФ не позволяет привлекать к ответственности лиц, совершивших подобное преступление с применением насилия, но без использования оружия. Закон вносит в статью "Хулиганство" уточнение о том, что данное деяние может совершаться с "применением насилия к гражданам либо угрозой его применения", а не только с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как закреплено сейчас.

Ответственность при этом остается прежней - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, статья о хулиганстве дополняется положением о том, что применение оружия или иных предметов в качестве оружия признается таким же отягчающим фактором, как хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой. За это деяние будет грозить лишение свободы на срок до семи лет, как и в случае с групповым хулиганством. Штраф может составить в этом случае до одного миллиона рублей, а срок лишения свободы - до семи лет.