На борьбу с коронавирусом в Севастополе направили 1,55 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Мероприятия, предпринятые в Севастополе для борьбы с коронавирусом, обошлись федеральному и региональному бюджетам более чем в 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в пятницу на сессии заксобрания.

"Общий бюджет, который был потрачен в этом году на борьбу с ковидом, равняется 1,55 млрд рублей, в том числе 756,6 млн рублей - из регионального бюджета", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что из регионального бюджета покрывались траты на дооснащение больниц, ставших ковидными госпиталями, лекарственное обеспечение и доплаты медицинским работникам, которым не были положены федеральные выплаты, а также другие расходы.

Кроме того, согласно представленным им данным, на поддержку экономики в Севастополе было направлено почти 9,5 млрд рублей из федерального бюджета и 3,1 - из регионального.

По данным правительства, сейчас в городе ежедневно фиксируют более 80 новых случаев заражения коронавирусом, до 15 января продлен режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии. Для лечения больных с коронавирусом задействованы инфекционная больница, городские больницы №1 и №9. Также в единичных случаях гражданских пациентов принимает госпиталь Минобороны, заболевшие в легкой форме проходят лечение в переоборудованных корпусах пансионата "Изумруд". С теми, кто находится на самоизоляции из-за легкой формы болезни или как контактировавший с зараженным, работают медики первичного звена и волонтеры.