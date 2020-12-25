Власти Амурской области сообщили о снижении заболеваемости COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области отмечают снижение заболеваемости COVID-19, за неделю число заразившихся уменьшилось на 54 человека, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"За 52-ю неделю зарегистрирован 991 случай COVID-19, что ниже предыдущего показателя на 54 случая. На прошедшей неделе снижение заболеваемости коронавирусом составило 5,1%. Спад заболеваемости коснулся всех возрастных групп, кроме группы [в возрасте] 30-50 лет. Заболеваемость удалось снизить в областном центре", - цитирует пресс-служба руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольгу Курганову.

По данным Минздрава области, на лечении находятся 4,7 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе на стационарном лечении - 1,2 тыс. пациентов, на амбулаторном лечении - 3,5 тыс. человек.

При этом свободный коечный фонд составляет 34,8%. Для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией в регионе развернуто 12 инфекционных стационаров почти на 2 тыс. коек, 26 провизорных госпиталей на 820 коек.

Режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января. В октябре в регионе начали вводить второй этап мер для сдерживания распространения коронавируса, они касаются ограничений на проведение культурных мероприятий учреждениями, подведомственными региональному Минкультуры, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней. Режим работы заведений общепита установлен до 19:00. В регионе зарегистрировано 15 045 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 105 человек умерли.