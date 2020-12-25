Под Воронежем создали турмаршрут по местам кондитерской фабрики внучки Николая I

ВОРОНЕЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники дворцового комплекса Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем с участием Воронежской кондитерской фабрики разработали туристический маршрут об истории кондитерской фабрики внучки Николая I. Фабрика принцессы Евгении Ольденбургской выпускала более 400 наименований кондитерской продукции, рассказала ТАСС в пятницу заведующая отделом по культурно-просветительской деятельности дворцового комплекса Екатерина Ераксина.

"Впервые у нас разработана тематическая экскурсия "Путешествие в историю кондитерского дела. Рамонь - Воронеж" о том, как внучка Николая I, принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская развивала кондитерское дело в Рамони, создала кондитерскую фабрику, которая выпускала более 400 наименований продукции, конфеты, пряники, шоколад жидкий и плиточный, мармелад, монпансье, цукаты и другие", - сказала Ераксина.

По ее словам, паровая фабрика конфет и шоколада Евгении Ольденбургской работала в Рамони с 1900 по 1905 годы, поставляя продукцию в Москву, Санкт-Петербург, а также за границу. "Фабрика выпускала серии шоколадок "Гномы", "Дети-шалуны" с разными именами "Сережа", "Соня" и так далее, конфеты "Борьба" с изображениями разных приемов борьбы, шоколад "Спорт", "Детский", "Рябиновый", "Здоровье". Продукцию отмечали золотыми медалями на различных конкурсах. А в 1905 году случился пожар, сгорели склады с готовой продукцией", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что туристы в ходе экскурсии также посетят цокольный этаж дворца Ольденбургских (три этажа закрыты на реконструкцию), где создан зал о сахарном и кондитерском производствах внучки Николая I, собраны фантики конфет и жестяные коробки от продукции фабрики принцессы Евгении. В цокольном этаже также представлена экспозиция "На благо Отечества" о деятельности Ольденбургских в Рамони, об их вкладе в развитие образования, здравоохранения, естественных наук, искусств, в благотворительную деятельность.

По словам Ераксиной, новый маршрут разработан в сотрудничестве с Воронежской кондитерской фабрикой, которую также посетят туристы. После пожара 1905 года на складах в Рамони все оборудование фабрики Ольденбургских перевезли в Воронеж, на его основе была создана Воронежская кондитерская фабрика, работающая и в настоящее время.

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони под Воронежем до революции принадлежал Евгении Ольденбургской, внучке Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает трехэтажный дворец в английском стиле, в котором сохранились некоторые подлинные интерьеры, здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. Дворец построен при личном участии Евгении Ольденбургской, также ею в имении были созданы кондитерская фабрика, сахарный завод и другие объекты. В 2014 году на территории комплекса образован музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских", который посещают около 50 тыс. туристов в год.