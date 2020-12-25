В Самарской области предложили ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники

САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство Самарской области и региональное ГУ МВД предложили на совещании с главами муниципалитетов ввести ограничения на продажу алкоголя около площадок народных гуляний во время новогодних праздников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Самарской области.

"Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев попросил поручить главам муниципальных образований провести проверки точек по продаже хвойных деревьев, привлечь максимальное количество добровольных дружин для патрулирования улиц в праздники, принять ограничения на продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам народных гуляний, на период новогодних праздников", - говорится в сообщении областного правительства.

Предложение по ограничению алкоголя в новогодние праздники поддержал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. "Очень важно, чтобы в эти новогодние праздники наше население как можно меньше употребляло алкоголь. Рост потребления спиртного приводит к повышению травматизма, а система здравоохранения и без того перегружена", - отметил министр.

Комментируя предложение, первый вице-губернатор, председатель правительства Виктор Кудряшов рекомендовал всем муниципалитетам принять нормативные акты, ограничивающие торговлю алкоголем вблизи традиционных мест массового отдыха в праздничные дни.

По данным регионального ГУ МВД, народные гуляния ожидаются в 96 местах, в том числе на площади Куйбышева и около стадиона "Самара арена" в Самаре. На этих площадках будут установлены металлодетекторы и дежурные посты, за порядком с 31 декабря по 1 января будут следить более 300 сотрудников полиции, Росгвардии, добровольной народной дружины и охранных организаций.

В Самарской области с 31 декабря по 10 января массовых развлекательных мероприятий не запланировано из-за пандемии коронавируса. В Самаре отменили салют. При этом в городе создали праздничные инсталляции, катки и другие площадки для активного отдыха. Усадьба Деда Мороза, установленная на площади Куйбышева, также будет работать как декорация для фотосъемок: в ней не запланированы праздничные мероприятия.