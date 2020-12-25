Издательство "Известия" выпустило брошюру со статьей Путина о Великой отечественной войне

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Издательство "Известия" выпустило брошюру со статьей президента России Владимира Путина "75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Об этом сообщается на сайте Кремля, где также размещена электронная версия этой брошюры на русском языке.

"Издание дополнено приложением с выдержками из архивных документов, поэтому теперь читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье", - отмечается в сообщении.

Брошюра издана на русском и пяти иностранных языках: английском, испанском, немецком, французском и китайском. Тираж русскоязычного издания - 50 тыс. экземпляров. Первые 48 страниц 92-страничной брошюры занимает текст ранее публиковавшейся статьи. Остальное - приложение со стенограммами архивных документов, писем и шифртелеграмм периода Второй мировой войны. Все эти документы снабжены ссылками на первоисточники и архивы, где хранятся подлинники. Кроме того, издание содержит некоторые статистические данные о состоянии и соотношении военных сил Германии, СССР и его союзников в годы войны.

Статья Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а 19 июня - на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. В ней Путин не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.