В Петербурге усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы и контролирующие службы Санкт-Петербурга усилят в период новогодних каникул проверки соблюдения введенных в городе ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Как сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации, режим работы в период новогодних каникул обсуждался на совещании в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"В период праздничных выходных правоохранительные органы, пожарные, спасатели и другие специальные службы будут работать в усиленном режиме. В период с 31 декабря по 10 января будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в целях принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Также будут усилены проверки соблюдения коронавирусных ограничений, особенно в заведениях общепита", - говорится в сообщении пресс-службы.

Усиление коснется всех служб, несмотря на то, что в условиях сложившейся эпидемический ситуации большинство праздничных событий в городе переведены в дистанционный формат. Пожарно-спасательный гарнизон будет приведен в состояние повышенной готовности. Общественный порядок и безопасность обеспечит полиция и Росгвардия.

"Наша главная задача - создать все необходимые условия для безопасного отдыха горожан. Также хочется напомнить, что во время празднования не стоит забывать и об эпидемической безопасности. Большие выходные лучше провести дома в узком семейном кругу", - передала пресс-служба слова председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольги Аришиной.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал 2 декабря постановление, в котором говорится о временном ограничении работы предприятий общепита, музеев, театров и организации концертов в период с 30 декабря по 10 января. Речь идет в том числе о полном запрете приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также о запрете работы залов в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00) 25-29 декабря и 4-10 января. Исключение - объекты на вокзалах, заправках, в аэропорту, столовые при организациях. Остальные кафе и рестораны смогут работать навынос или на доставку.