Вакцинацию соцработников и учителей от коронавируса планируют начать в Удмуртии в январе

ИЖЕВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса работников образования и соцобслуживания в Удмуртии планируют начать в январе, в ближайшее время в регион поступит еще 1 400 доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В ближайшие дни в республику прибудет еще 1 400 доз вакцины, они будут использованы для вакцинации работников образования и соцобслуживания. Вакцинацию <…> планируют начать в Удмуртии в январе", - сказано в сообщении.

Ранее в регион поступило 1 300 доз вакцины, предназначенной для медицинских работников, которые трудятся в том числе в "красных зонах". Как отметила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина, на 25 декабря первую дозу вакцины получили уже более 300 медиков.

"В декабре 2020 года в Удмуртии стартовал так называемый второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции, когда в республику поступило 1 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции для медработников. Первый, пробный, этап, напомню, прошел в сентябре, мы тогда привили 42 медика из "красных зон", все они нормально перенесли прививку и чувствуют себя хорошо. Сейчас вакцина постепенно поступает во все медицинские организации, иммунизация сотрудников продолжается, и будет проходить в том числе и в первые дни января", - цитирует пресс-служба Корякину.

Ранее сообщалось, что всего в Удмуртии в 2021 году планируется привить около 450 тыс. человек. Для проведения вакцинации создали 60 пунктов в больницах Удмуртии. Первая небольшая партия вакцины из 42 доз поступила в республику в сентябре. Добровольцами стали сотрудники Республиканской клинической инфекционной больницы, Республиканской детской клинической больницы, Первой республиканской клинической больницы, Завьяловской районной больницы, а также работники скорой медицинской помощи.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Пациентам ставятся две прививки, вторая - спустя три недели после первой.