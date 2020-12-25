В Ростовской области приступили к вакцинации от коронавируса "Эпиваккороной"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона", разработанной центром "Вектор", поступило в Ростовскую область. Как сообщили в управлении информационной политики регионального правительства, привито уже более 100 человек.

"На Дону стартовала вакцинация "Эпиваккороной", разработанной центром "Вектор". 1 тыс. доз поступила в Ростовскую область. Уже привито более 100 человек", - сообщили в управлении информполитики.

Поступившая партия вакцины предназначена для иммунизации сотрудников органов Роспотребнадзора, медицинских и педагогических работников отдаленных территорий Ростовской области. Вакцинация пройдет в два этапа с интервалом 21 день.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 49 318, число выздоровевших - до 40 098, умерли 1 937 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,01. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 22 госпиталях, в которых развернута 3 451 койка. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.