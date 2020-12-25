Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении в 2023 году в России Года математики

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о проведении в 2023 году в стране Года математики. Как сообщает в пятницу сайт

Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", которое состоялось 13 ноября.

"Рассмотреть вопрос о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года математики", - говорится в перечне поручений. Доклад на этот счет должен быть представлен до 15 апреля 2021 года.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.